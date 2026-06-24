Sason'da yıl sonu sergisi açıldı
Batman'ın Sason ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerin çalışmalarının yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.
Giriş: 24.06.2026 - 14:34 Güncelleme:
Batman'ın Sason ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerin çalışmalarının yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.
Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Sason Kaymakamı Furkan Başar ve eşi Şeyma Başar'ın katılımıyla açılışı yapılan sergide, kursiyerlerin yıl boyunca emek ve özveriyle hazırladığı el işi ürünler yer aldı.
El sanatlarından dekoratif ürünlere kadar birçok çalışmanın yer aldığı sergi, ilgi gördü.
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