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        Tost yerken nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı

        BATMAN'da tost yerken nefes borusuna yiyecek parçası kaçan Miraç Mikail Avağ, beden eğitimi öğretmeni Ekrem İnci'nin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Öğretmen İnci, "Heimlich manevrası uyguladık. Çok şükür lokma çıktı ve öğrencimiz rahatladı. Çok korkmuştu" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Tost yerken nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı

        BATMAN'da tost yerken nefes borusuna yiyecek parçası kaçan Miraç Mikail Avağ, beden eğitimi öğretmeni Ekrem İnci'nin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Öğretmen İnci, "Heimlich manevrası uyguladık. Çok şükür lokma çıktı ve öğrencimiz rahatladı. Çok korkmuştu” dedi.

        Olay, 3 Kasım'da Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Proje Okulu'nda meydana geldi. Öğle arasında tost yiyen Spor Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Miraç Mikail Avağ'ın nefes borusuna yiyecek kaçtı. Avağ'ın nefes alamadığını gören sınıf arkadaşı Muhammet İnanç, beden eğitimi öğretmeni Ekrem İnci'ye haber verdi. Öğrencisinin yanına gelen İnci, Heimlich manevrası uygulayıp, yiyecek parçasının çıkmasını sağladı. Avağ, müdahalenin ardından yeniden nefes almaya başladı. Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Avağ'ın nefes almakta zorlandığı, arkadaşının öğretmenine haber vermek için koştuğu ve İnci'nin öğrenciye müdahale ettiği anlar yer aldı.

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        'HER SENE İLK YARDIM KURSLARIMIZI GÜNCELLİYORUZ'

        İlk yardım eğitiminin önemini bir kez daha anladığını belirten öğretmen Ekrem İnci, "Olayın yaşandığı gün öğle arasıydı. Bir öğrencimiz yanımıza gelip arkadaşının boğazına yemek takıldığını söyledi. Hemen müdahale etmeye gittik. Gittiğimizde öğrencimiz nefes alamıyordu. Aldığımız ilk yardım eğitimi sayesinde Heimlich manevrası uyguladık. Çok şükür boğazına takılan lokma çıktı ve öğrencimiz rahatladı. Ancak çok korkmuştu. Korkusunu ve endişesini gidermek için onu yanımıza alıp kendisiyle sohbet ettik. Velisine haber verdik. Bakanlığımızın öncülüğünde ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talimatıyla her sene ilk yardım kurslarımızı güncelliyoruz. Eğitimlerimizi alıyoruz. İlk yardımın uygulamada ne kadar önemli olduğunu gördük, yaşadık. Herkesin ilk yardımı öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Öğrencimizi kurtarmamız bize mutluluk ve sevinç getirdi. Biz okulda sadece ders anlatmıyoruz. Her anlamda öğrencilerimizi destekleyen, onlarla dayanışma içerisinde bulunan, onların yanında yer alan eğitimcileriz" diye konuştu.

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        'ÖĞRETMENİME TEŞEKKÜR EDİYORUM'

        Miraç Mikail Avağ ise "Öğle arasında tost yiyordum. Tost boğazıma takıldı. Arkadaşım beni görünce gidip öğretmenime haber verdi. Öğretmenim boğazımdan tostu çıkardı. Öğretmenime çok teşekkür ediyorum" dedi.

        Arkadaşının nefes alamadığını görünce öğretmenine haber veren Muhammet İnanç da "Biz arkadaşımla beraber öğle arasındaydık. Bir anda arkadaşım nefes alamamaya başladı. Ben de bunu görünce hemen öğretmenime koştum. Öğretmenim de gelip hemen ona yardım etti" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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