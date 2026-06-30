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        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri 30. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni 7 Temmuz'da başlayacak

        30. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni 7 Temmuz'da başlayacak

        Bayburt'ta, "30. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni" 7-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 16:39 Güncelleme:
        30. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni 7 Temmuz'da başlayacak

        Bayburt'ta, "30. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni" 7-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk dünyasının "Bilge Atası"nı anmak amacıyla Bayburt Valiliği ve Bayburt Üniversitesinin katkı ve desteğiyle Bayburt Belediyesince şölen düzenlenecek.

        Dede Korkut'un, Masat köyündeki türbesine 7 Temmuz'da gerçekleştirilecek ziyaretle başlayacak şölen, şehir merkezindeki Dede Korkut Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam edecek.

        Şölenin açılış töreni ise aynı gün Bayburt Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılacak.

        Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda, 7-10 Temmuz tarihleri arasında "Avrasya Kültür Coğrafyasında Dede Korkut: Ortak Bellek ve Ortak Gelecek Sempozyumu" düzenlenecek.

        Farklı noktalarında organize edilecek "Uluslararası Halk Dansları ve Halk Müziği Topluluğu Şehir Gösterileri" ile sokaklarda festival havası yaşatılacak.

        Çeşitli spor müsabakaları ve aktiviteler düzenlenecek şölen etkinlikleri kapsamında, "Dede Korkut Şiir Yarışması ve Ödül Töreni" ve "Bayburt Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı" da yapılacak.

        Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni, 12 Temmuz'da kapanış töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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