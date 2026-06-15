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        Baksı Müzesi'nde nehirde kurulan salda "sanat" konuşuldu

        Bayburt'a 45 kilometre uzaklıktaki Bayraktar köyünde bulunan Baksı Müzesi'nde, "Akarsu Üzerinde Konuşmalar" buluşması "Sanat Nereye?" başlığıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Baksı Müzesi'nde nehirde kurulan salda "sanat" konuşuldu

        Bayburt'a 45 kilometre uzaklıktaki Bayraktar köyünde bulunan Baksı Müzesi'nde, "Akarsu Üzerinde Konuşmalar" buluşması "Sanat Nereye?" başlığıyla gerçekleştirildi.

        Müzeden yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü Aysun Öz'ün üstlendiği etkinlikte, sanatçılar, yazarlar, akademisyenler ve kültür insanları, Çoruh Nehri'nde kurulan salda, sanatın bugünkü yönelimlerini, toplumsal dönüşümlerle kurduğu ilişkiyi ve geleceğini farklı perspektiflerden ele aldı.

        "Akarsu Üzerinde Konuşmalar" buluşmasında, sanatın doğayla, yerel kültürlerle, bireysel hikayelerle ve toplumsal meselelerle kurduğu yeni ilişkiler, sanat ekonomisi, protestolar, eğitim, yapay zeka ve teknolojik dönüşümler çerçevesinde kapsamlı biçimde tartışıldı.

        Farklı disiplinlerden gelen katılımcılar, sanatın yalnızca estetik bir üretim alanı olmadığını, aynı zamanda çağın sorularını görünür kılan ve yeni düşünme biçimleri öneren güçlü bir kamusal alan olduğunu ortaya koydu.

        "Sanat Nereye?" sorusu, etkinlik boyunca tek yanıt arayan bir başlık olmaktan çok, sanatın geleceğine ilişkin farklı bakış açılarını bir araya getiren ortak düşünme zemini oluşturdu.

        Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, sanatın bugün izlediği rotaya dikkati çekerek, çağdaş sanatın giderek doğaya, yerele ve bireysel hikayelere yöneldiğini anlattı.

        Sanatın yalnızca kendi sınırları içinde kalmadığını, farklı disiplinlerle ilişki kurarak yeni anlatım biçimleri geliştirdiğini vurgulayan Koçan, akademik ve büyük anlatılar yerine kişisel deneyimlerin ve yerel hafızaların daha görünür hale geldiğini kaydetti.

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