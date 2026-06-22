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        Bayburt Belediyesi araç filosunu büyütüyor

        Bayburt Belediyesi gerçekleştirdiği yatırımlarla araç filosunu genişletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 18:25 Güncelleme:
        Bayburt Belediyesi araç filosunu büyütüyor

        Bayburt Belediyesi gerçekleştirdiği yatırımlarla araç filosunu genişletti.

        Yapılan yatırımlar kapsamında belediye filosuna çeşitli iş makineleri, dolmuşlar ve çöp kamyonları eklendi.

        Yeni araçlarla başta altyapı, temizlik, ulaşım ve belediye hizmetleri olmak üzere birçok alanda daha hızlı ve etkin hizmet sunulması hedefleniyor.

        Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin ve AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan ile araç filosundaki son durumu yerinde inceledi.

        Memiş, burada, belediyenin kendi imkanlarının yanı sıra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin de destekleriyle filoya yeni araçların eklendiğini söyledi.

        Filoya 10 gün içerisinde kanal açıcı ve kar küreme aracının da ekleneceğini ifade eden Memiş, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer ilgililere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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