Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Bayburt merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Bayburt merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Bayburt merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 19:37 Güncelleme:
        Bayburt merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Bayburt merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Bayburt'tan yapılan ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle, araç kiralama, kasko ve sigorta bedeli bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip sonrası 56 dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen B.T, E.A, T.T, B.C. ve M.C.K'nin İstanbul'daki adreslerine operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, tablet, bilgisayar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 385 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerin ardından Bayburt'a getirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        Kartal'dan Asensio iddialarına cevap!
        Kartal'dan Asensio iddialarına cevap!
        Bugün Ne Oldu? 28 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Temmuz 2026 haberleri
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Aile tatili
        Aile tatili
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        "İsme henüz karar vermedik"
        "İsme henüz karar vermedik"
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bayburt'ta 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bayburt merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama
        Bayburt merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama
        Tarihi İpek Yolu'nun kilit noktasındaki Bayburt Kalesi'nde arkeolojik kazı...
        Tarihi İpek Yolu'nun kilit noktasındaki Bayburt Kalesi'nde arkeolojik kazı...
        Yaz Kur'an kurslarında eğitim sosyal ve sportif faaliyetlerle destekleniyor
        Yaz Kur'an kurslarında eğitim sosyal ve sportif faaliyetlerle destekleniyor
        Yeşilay'dan cami cemaatine bağımlılıkla mücadele bilgilendirmesi
        Yeşilay'dan cami cemaatine bağımlılıkla mücadele bilgilendirmesi
        Gezici Kütüphane Yenişehir Parkı'nda çocuklarla buluştu
        Gezici Kütüphane Yenişehir Parkı'nda çocuklarla buluştu