Bayburt merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Bayburt merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Bayburt merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Bayburt'tan yapılan ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle, araç kiralama, kasko ve sigorta bedeli bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip sonrası 56 dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen B.T, E.A, T.T, B.C. ve M.C.K'nin İstanbul'daki adreslerine operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, tablet, bilgisayar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 385 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerin ardından Bayburt'a getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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