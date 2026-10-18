Bayburt ormanlarında hazan renkleri
Bakir doğası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Bayburt'taki ormanlık alanlar hazan renklerine büründü.
Giriş: 18.10.2026 - 06:55 Güncelleme:
Bakir doğası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Bayburt'taki ormanlık alanlar hazan renklerine büründü.
Kentin yüksek kesimlerindeki köylerde ağaç yapraklarının sarı, turuncu ve kızıl tonlara dönüşmesiyle sonbahara özgü manzaralar ortaya çıktı.
Bayburt'un doğu kesimindeki güzergah boyunca uzanan ağaçlar, sürücülere sonbahar renkleri eşliğinde yolculuk yapma imkanı sunuyor.
Sonbahar renklerine bürünen doğa dronla görüntülendi.
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