Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Bayburt ormanlarında hazan renkleri

        Bayburt ormanlarında hazan renkleri

        Bakir doğası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Bayburt'taki ormanlık alanlar hazan renklerine büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 06:55 Güncelleme:
        Bayburt ormanlarında hazan renkleri

        Bakir doğası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Bayburt'taki ormanlık alanlar hazan renklerine büründü.

        Kentin yüksek kesimlerindeki köylerde ağaç yapraklarının sarı, turuncu ve kızıl tonlara dönüşmesiyle sonbahara özgü manzaralar ortaya çıktı.

        Bayburt'un doğu kesimindeki güzergah boyunca uzanan ağaçlar, sürücülere sonbahar renkleri eşliğinde yolculuk yapma imkanı sunuyor.

        Sonbahar renklerine bürünen doğa dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        8 yaşındaki kız çocuğuna şiddet
        8 yaşındaki kız çocuğuna şiddet
        6 yıllık seri bitecek mi?
        6 yıllık seri bitecek mi?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlanıyor
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlanıyor
        Şiddetli yağış birçok ilde etkisini sürdürüyor!
        Şiddetli yağış birçok ilde etkisini sürdürüyor!
        "Mağluptur bu yolda galip"
        "Mağluptur bu yolda galip"
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Trump'tan İran açıklaması: Biraz daha uzun kalabiliriz
        Trump'tan İran açıklaması: Biraz daha uzun kalabiliriz
        "Aziz Yıldırım gaza getirmiş"
        "Aziz Yıldırım gaza getirmiş"
        Tartıştığı Muratcan'ı pompalıyla kovaladı, öldürdü!
        Tartıştığı Muratcan'ı pompalıyla kovaladı, öldürdü!
        İronik bir polemik
        İronik bir polemik
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        Bugün hava nasıl olacak? 25 ilde yağışlar devam: Fırtına ve şiddetli sağanak geliyor!
        Bugün hava nasıl olacak? 25 ilde yağışlar devam: Fırtına ve şiddetli sağanak geliyor!
        Yeniden mahkemelik oldular
        Yeniden mahkemelik oldular
        ABD'de Trump protestosu
        ABD'de Trump protestosu
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta öğrenciler oyunla öğreniyor
        Bayburt'ta öğrenciler oyunla öğreniyor
        Bayburt'ta İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı
        Bayburt'ta İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı
        'Trafikte Ben de Varım' projesi köy okulunda başladı
        'Trafikte Ben de Varım' projesi köy okulunda başladı
        Bayburt Fen Lisesinde Erasmus+ ve eTwinning fırsatları tanıtıldı
        Bayburt Fen Lisesinde Erasmus+ ve eTwinning fırsatları tanıtıldı
        Bayburt'ta kadınlara yönelik dini programlar sürüyor
        Bayburt'ta kadınlara yönelik dini programlar sürüyor
        Bayburt'ta yükümlülülere sorumluluk ve yardımlaşma semineri
        Bayburt'ta yükümlülülere sorumluluk ve yardımlaşma semineri