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        Bayburt Üniversitesi ABD'de yeni akademik iş birliklerine imza attı

        Bayburt Üniversitesi'nin, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde düzenlenen Uluslararası Eğitimciler Birliği (NAFSA) 2026 Uluslararası Eğitim Fuarı'nda birçok üniversite ile çeşitli alanlarda iş birliği yaptığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 11:53 Güncelleme:
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        Bayburt Üniversitesi ABD'de yeni akademik iş birliklerine imza attı

        Bayburt Üniversitesi'nin, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde düzenlenen Uluslararası Eğitimciler Birliği (NAFSA) 2026 Uluslararası Eğitim Fuarı'nda birçok üniversite ile çeşitli alanlarda iş birliği yaptığı belirtildi.

        Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamada, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda ABD'de dünya genelindeki eğitim fuarlarında bulunulduğu belirtildi.

        Bu kapsamda, ABD'deki NAFSA 2026 Uluslararası Eğitim Fuarı'na katılan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörü Doç. Dr. Ümit Yıldırım'ın yer aldığı heyetin, Orlando ve New York'ta önemli görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.

        Heyetin dünyanın farklı ülkelerinden üniversite ve kuruluşlarla bir araya geldiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


        "Bayburt Üniversitesi heyeti, akademik iş birlikleri, öğrenci ve akademisyen hareketliliği, ortak araştırma faaliyetleri ve proje süreçlerine ilişkin görüşmeler yaptı. Fuar kapsamında gerçekleştirilen temaslar sonucunda Portekiz'den Viseu Politeknik Üniversitesi, Polonya'dan Lublin Yaşam Bilimleri Üniversitesi, Suudi Arabistan'dan Majmaah Üniversitesi ve Umm Al-Qura Üniversitesi, Kanada'dan McMaster Üniversitesi, Dominik Cumhuriyeti'nden ISA Üniversitesi, Malezya'dan Malezya Teknoloji Üniversitesi, Nikaragua'dan Amerikan Üniversitesi, Bahamalar'dan Güney Atlantik Tıp Üniversitesi, Gürcistan'dan Uluslararası Kafkas Üniversitesi ve Endonezya'dan Pendidikan Üniversitesi ile akademik iş birliği anlaşmaları gerçekleştirildi."


        Açıklamada, anlaşmalarla öğrenci ve akademisyen değişim programlarının geliştirilmesi, ortak bilimsel araştırmaların yürütülmesi, uluslararası projelerin hayata geçirilmesi ve eğitim alanındaki iş birliklerinin güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.


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