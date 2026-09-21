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        Bayburt Üniversitesinde akademik yıl "Terörsüz Türkiye" dersiyle başladı

        Bayburt Üniversitesinde 2026-2027 akademik yılı, Yükseköğretim Kurulu öncülüğünde belirlenen "Terörsüz Türkiye" konulu dersle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 18:32 Güncelleme:
        Bayburt Üniversitesinde akademik yıl "Terörsüz Türkiye" dersiyle başladı

        Bayburt Üniversitesinde 2026-2027 akademik yılı, Yükseköğretim Kurulu öncülüğünde belirlenen "Terörsüz Türkiye" konulu dersle başladı.

        İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış programında konuşan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, bu yöndeki bilgilendirme faaliyetlerinin bütün akademik birimler tarafından hafta boyunca yaygın ve etkin şekilde yapılmasını arzu ettiğini söyledi.

        Batı'da, Doğu'da ve Afrika'da birbirine komşu İslam ülkeleri arasında bitmek tükenmek bilmeyen çatışma ve çekişmeler bulunduğunu belirten Türkmen, bunun en çok bölgede terör estiren İsrail'e faydası olduğunu anlattı.

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        Özellikle İslam dünyasındaki devletlerin ihtilafları bir kenara bırakıp asgari müşterekler üzerinde mutlaka mutabık olmaları ve bir araya gelerek güçlenmeleri gerektiğini belirten Türkmen, "Bu çerçevede biliyorsunuz Türkiye'nin de dışişleri politikasının bir uzantısı olarak, etkin bir çalışma yapıldı ve bir Mekke İttifakı oluşturuldu. İnşallah bu tür ittifak çalışmalarını genişleyerek kendi aramızdaki ihtilafların çözümünü önümüzdeki süreçte vesile olmasını Rabb'imizden niyaz ediyoruz." diye konuştu.

        Sürecin öğrencilere anlatılmasının oldukça önemli olduğunun altını çizen Türkmen, "Akademik eğitim yılının hemen başındayken etkin bir biçimde öğrencilere bilgilendirme çalışması yapmanızı istiyoruz. Bu oryantasyon çalışmalarının da bir parçası haline gelmeli. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere öğrencilerimizin birtakım tuzaklardan uzak tutulması için etkin bilgilendirme yapılmasını bütün akademik birimlerimizden ve hocalarımızdan rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Türkmen, yeni akademik yılın öğrenciler, akademik ve idari personel için hayırlı olmasını dileyerek, çalışmaların ülkenin geleceğine katkı sunmasını temenni etti.

        İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Koçak, açılış dersinde "Terörsüz Türkiye: İslam'da Kardeşlik Hukuku" konulu sunum yaptı.

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