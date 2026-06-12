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        Bayburt'ta 20 litre etil alkol ele geçirildi

        Bayburt'ta düzenlenen operasyonda 20 litre etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Bayburt'ta 20 litre etil alkol ele geçirildi

        Bayburt'ta düzenlenen operasyonda 20 litre etil alkol ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkol üretiminin engellenmesi ve kaçak alkol satışının önüne geçilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdü.

        Kente kargo yoluyla etil alkol göndereceği bilgisini alan ekipler, kargo aracında yaptıkları aramada 20 litre etil alkol ele geçirdi.

        Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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