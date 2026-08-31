Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı

Kentte bu çalışmalarla yakalanan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini önleme faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

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