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        Bayburt'ta çıkan yangında 5 ev zarar gördü

        Bayburt'ta çıkan yangında 5 evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Bayburt'ta çıkan yangında 5 ev zarar gördü

        Bayburt'ta çıkan yangında 5 evde hasar oluştu.

        Merkeze bağlı Heybetepe köyünde bir evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi

        Kısa sürede büyüyen yangın, diğer evlerin çatısına sıçradı.

        Ekiplerin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında, 5 evin çatısı zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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