Bayburt'ta çıkan yangında 5 ev zarar gördü
Bayburt'ta çıkan yangında 5 evde hasar oluştu.
Giriş: 05.10.2026 - 14:34 Güncelleme:
Bayburt'ta çıkan yangında 5 evde hasar oluştu.
Merkeze bağlı Heybetepe köyünde bir evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi
Kısa sürede büyüyen yangın, diğer evlerin çatısına sıçradı.
Ekiplerin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında, 5 evin çatısı zarar gördü.
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