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        Bayburt'ta "dolandırıcılık" olayının tarafları huzurevi sakinleriyle bir araya gelme şartıyla uzlaştı

        Bayburt'ta dolandırıcılık şikayetiyle ilgili dosyadaki taraflar, huzurevi sakinleriyle bir araya gelme şartıyla uzlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Bayburt'ta "dolandırıcılık" olayının tarafları huzurevi sakinleriyle bir araya gelme şartıyla uzlaştı

        Bayburt'ta dolandırıcılık şikayetiyle ilgili dosyadaki taraflar, huzurevi sakinleriyle bir araya gelme şartıyla uzlaştı.


        Kentte yaşayan R.O. ve G.E. dolandırıldıkları iddiasıyla M.O. hakkında şikayetçi oldu.


        Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan inceleme sonucunda, dosyanın uzlaşma kapsamına girdiği gerekçesiyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

        Uzlaştırmacının taraflarla yaptığı görüşmede R.O. ve G.E, şüphelinin Bayburt Memnune Evsen Huzurevi sakinleriyle bir araya gelmesini istedi.


        Uzlaştırma şartını kabul eden M.O, ziyarette bulunduğu huzurevi sakinleriyle sohbet etti.


        Böylece şüpheli hakkında "dolandırıcılık" suçundan da dava açılmayacak.


        Huzurevi Müdürü Murat Köse, AA muhabirine, huzurevi sakinlerinin her zaman ziyaret edilmekten mutluluk duyduklarını ve güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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