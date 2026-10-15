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        Bayburt'ta dolu etkili oldu

        Bayburt kent merkezinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 18:50 Güncelleme:
        Bayburt'ta dolu etkili oldu

        Bayburt kent merkezinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam yerini doluya bıraktı.

        Dolunun yer yer fındık büyüklüğünde olduğu görüldü. Bazı bölgeler yağış nedeniyle beyaza büründü.

        Yollarda sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.

        İl genelindeki sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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