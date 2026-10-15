Bayburt'ta dolu etkili oldu
Bayburt kent merkezinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Giriş: 15.10.2026 - 18:50 Güncelleme:
Bayburt kent merkezinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam yerini doluya bıraktı.
Dolunun yer yer fındık büyüklüğünde olduğu görüldü. Bazı bölgeler yağış nedeniyle beyaza büründü.
Yollarda sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.
İl genelindeki sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
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