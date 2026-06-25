Bayburt'ta eğitimini tamamlayan polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 342 öğrenci kep attı.



Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda 32. dönem mezunları için düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Dönem birincisi Umut Özgün, yaş kütüğüne plaket çaktı.



Burada konuşan Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, öğrencilerin uzun ve zorlu bir süreci başarıyla sonuçlandırmanın gururunu yaşadığını söyledi.



Eğitim sürecinde öğrencilerin sadece mesleki eğitim almadığına işaret eden Gümrükçü, "Hukukun üstünlüğüne bağlılığın, adaletin ve disiplinin polislik mesleğinin vazgeçilmez ilkeleri olduğunu da öğrendiniz. Sizler sadece üniforma giymiyorsunuz, bu milletin huzur ve güven içerisinde yaşamasının teminatı olacaksınız." dedi.



Gümrükçü, mezun polislerin bundan sonra görevlerini yaparken adalete, kanunlara, insan haklarına bağlı kalacaklarını, suç ve suçlularla mücadelede devletin şefkati ve kuvvetini her daim hissettireceklerini anlattı.



POMEM Müdürü Cahit Durmaz da disiplinli ve yoğun bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilerini meslek hayatına uğurlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.





Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere diplomaları ve ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

