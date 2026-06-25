Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Bayburt'ta eğitimini tamamlayan polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

        Bayburt'ta eğitimini tamamlayan polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

        Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 342 öğrenci kep attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Bayburt'ta eğitimini tamamlayan polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

        Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 342 öğrenci kep attı.

        Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda 32. dönem mezunları için düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Dönem birincisi Umut Özgün, yaş kütüğüne plaket çaktı.

        Burada konuşan Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, öğrencilerin uzun ve zorlu bir süreci başarıyla sonuçlandırmanın gururunu yaşadığını söyledi.

        Eğitim sürecinde öğrencilerin sadece mesleki eğitim almadığına işaret eden Gümrükçü, "Hukukun üstünlüğüne bağlılığın, adaletin ve disiplinin polislik mesleğinin vazgeçilmez ilkeleri olduğunu da öğrendiniz. Sizler sadece üniforma giymiyorsunuz, bu milletin huzur ve güven içerisinde yaşamasının teminatı olacaksınız." dedi.

        Gümrükçü, mezun polislerin bundan sonra görevlerini yaparken adalete, kanunlara, insan haklarına bağlı kalacaklarını, suç ve suçlularla mücadelede devletin şefkati ve kuvvetini her daim hissettireceklerini anlattı.

        POMEM Müdürü Cahit Durmaz da disiplinli ve yoğun bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilerini meslek hayatına uğurlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.


        Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere diplomaları ve ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        KAAN masada
        KAAN masada
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        Belediye otobüsünde kalbi durdu! İlk durak: Hastane!
        Belediye otobüsünde kalbi durdu! İlk durak: Hastane!
        Scorpions, İstanbul'da sahne aldı
        Scorpions, İstanbul'da sahne aldı
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta okul güvenliği tedbirleri görüşüldü
        Bayburt'ta okul güvenliği tedbirleri görüşüldü
        Bayburt'ta sağlık hizmetleri kalite toplantısı yapıldı
        Bayburt'ta sağlık hizmetleri kalite toplantısı yapıldı
        Bayburt'ta haziran ayı 'Diyabet Okulu' eğitimleri tamamlandı
        Bayburt'ta haziran ayı 'Diyabet Okulu' eğitimleri tamamlandı
        Bayburt'ta beyin sağlığı semineri düzenlendi
        Bayburt'ta beyin sağlığı semineri düzenlendi
        Bayburt tarhununa dijital dönüşüm desteği
        Bayburt tarhununa dijital dönüşüm desteği
        Bayburt turizmi Dede Korkut temasıyla tanıtılacak
        Bayburt turizmi Dede Korkut temasıyla tanıtılacak