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        Bayburt'ta etkili hutbe sunumu ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi

        Bayburt'ta "Etkili Hutbe Sunumu ve Ezanı Güzel Okuma" yarışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Bayburt'ta etkili hutbe sunumu ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi

        Bayburt'ta "Etkili Hutbe Sunumu ve Ezanı Güzel Okuma" yarışması gerçekleştirildi.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, yarışma din görevlileri arasında "etkili hutbe sunumu" ve "ezanı güzel okuma" kategorilerinde gerçekleştirildi.

        Yarışmada, ezanı güzel okuma kategorisinde Arpalı Leylekli Cami Müezzin Kayyımı Yunus Saymaz birinci, Aydıntepe Başpınar Cami İmam-Hatibi Abdulkadir Güman ikinci, Demirözü Gökçedere Yeni Cami İmam-Hatibi Yavuz Işık üçüncü oldu.


        Etkili hutbe sunumu kategorisinde ise Zülküf Bozkurt Cami İmam-Hatibi Nihat Doğan birinci, Demirözü Elmalı Cami İmam-Hatibi İsmail Aydoğdu ikinci, Aydıntepe Şalcılar Cami İmam-Hatibi Nuh Yıldırım ise üçüncü sırada yer aldı.

        İl birincisi seçilen din görevlileri, düzenlenecek bölge yarışmasında Bayburt'u temsil etmeye hak kazandı.


        Müftü Yardımcısı Nurettin Akgül, yarışmalarda dereceye giren din görevlilerine hediyelerini takdim etti.




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