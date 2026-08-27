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        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Bayburt'ta hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bayburt'ta hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bayburt'ta, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Bayburt'ta hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bayburt'ta, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında hapis cezası olan R.E'nin bulunduğu adresi tespit edildi.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.

        R.E, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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