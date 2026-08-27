Bayburt'ta hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında hapis cezası olan R.E'nin bulunduğu adresi tespit edildi.

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