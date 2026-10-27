Bayburt'ta istihdamı artıracak çalışmalar toplantıda görüşüldü
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2026 yılı 4'üncü olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kent genelindeki istihdam çalışmaları ele alındı.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2026 yılı 4’üncü olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kent genelindeki istihdam çalışmaları ele alındı.
Valilikte düzenlenen toplantıda, il genelinde yürütülen istihdam ve mesleki eğitim çalışmaları değerlendirildi. İş gücü piyasasının mevcut durumu ve işe yerleştirme faaliyetlerinin yanı sıra mesleki eğitim programları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda ayrıca, istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar ile gündem maddeleri görüşüldü.
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