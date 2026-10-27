Bayburt'ta istihdamı artıracak çalışmalar toplantıda görüşüldü

Toplantıda ayrıca, istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar ile gündem maddeleri görüşüldü.

Valilikte düzenlenen toplantıda, il genelinde yürütülen istihdam ve mesleki eğitim çalışmaları değerlendirildi. İş gücü piyasasının mevcut durumu ve işe yerleştirme faaliyetlerinin yanı sıra mesleki eğitim programları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

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