Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Bayburt'ta kadın üreticinin yetiştirdiği "tarhun" ihraç ediliyor

        Bayburt'ta kadın üreticinin yetiştirdiği "tarhun" ihraç ediliyor

        BEŞİR KELLECİ - İstanbul'da yaşarken şehir hayatının stresli ortamından uzaklaşmak için ailesiyle Bayburt'un Yedigözeler köyüne yerleşen Feryal Haşlak, tarhun üretimiyle ekonomiye katkıda bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Bayburt'ta kadın üreticinin yetiştirdiği "tarhun" ihraç ediliyor

        BEŞİR KELLECİ - İstanbul'da yaşarken şehir hayatının stresli ortamından uzaklaşmak için ailesiyle Bayburt'un Yedigözeler köyüne yerleşen Feryal Haşlak, tarhun üretimiyle ekonomiye katkıda bulunuyor.

        Bartınlı Feryal Haşlak, İbrahim Haşlak evlendikten sonra İstanbul'a yerleşti. Uzun yıllar bu şehirde gıda toptancılığı yapan Haşlak çifti, 8 yıl önce köye dönmeye karar verdi.

        İbrahim Haşlak'ın baba ocağı merkeze bağlı Yedigözeler köyüne yerleşen aile, ata yadigarı arazileri değerlendirmek için harekete geçti.

        Feryal Haşlak, AA muhabirine, 8 yıl önce yerleştiği köyde önce hobi amaçlı sebze yetiştirmeye başladığını söyledi.

        Daha sonra atıl durumdaki yaklaşık 20 dönümlük arazilerini değerlendirmek istediğini belirten Haşlak, köydeki akraba ve komşularından çiftçilik konusunda bilgi aldığını dile getirdi.

        Haşlak, Bayburt'ta kadınlar tarafından yetiştirilen tarhunun üretimine yöneldiğini belirterek, "Ben sadece bu ürünün sesi olmaya çalıştım. Üretimden işlemeye, tarladan paketlemeye kadar her aşamada kadınlarımızla birlikte çalışıyoruz ve onların emeğini görünür kılıyoruz. Güzel işler yaptık. Son 4 senedir tarhunun ihracatını yapıyoruz. Köylerimizdeki ve komşu köylerdeki üreticilerle birlikte çalışıyoruz. Gençlerimizin köylerindeki boş arazileri değerlendirmesi için örnek olmaya çalışıyorum. Köyünde üretim yapmak isteyen kadınlara da 'gidip başkasının yanında çalışmak yerine kendi üretiminizi yapın' diyorum." ifadesini kullandı.

        Haşlak, tarhunun yüksek getirili bir ürün olduğuna dikkati çekerek, "Dönüm başına yılda ortalama 150-200 kilogram kuru ürün alıyoruz. Kilogramını geçen yıl 500-550 liradan toptan sattık, perakendede 1000 ila 2 bin lirayı buluyor. Yılda 3 hasat alınabiliyor." diye konuştu.

        Hedefinin Bayburt'u tarhun üretiminde merkez konumuna getirmek olduğunu ifade eden Haşlak, şunları söyledi:

        "İnşallah başarılı olacağız. Buna inanıyorum çünkü başladığımız yerde değiliz. Çok yol katettik. Atalarımızın yüzyıllardır kültürel mirası olan özel bitkimiz tarhunu, evladiyelik yatırım olarak gençlerimize bir miras olarak devretmeyi hedefliyorum. İnşallah ülkemizi, ürünümüzle en iyi şekilde temsil edeceğiz. Rabb'im başladığımızdan daha ileriye gitmeyi nasip etti, daha da ileriye gitmeyi nasip etsin."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bozbey'e 402 yıla kadar hapis talebi!
        Bozbey'e 402 yıla kadar hapis talebi!
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        18 piton, 21 Mısır ve 3 King yılanı bulundu... Ev değil yılan yuvası!
        18 piton, 21 Mısır ve 3 King yılanı bulundu... Ev değil yılan yuvası!
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Kanseri yendiğini açıkladı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı

        Benzer Haberler

        Bayburt orman ekiplerinden yangın riskine karşı sıkı hazırlık
        Bayburt orman ekiplerinden yangın riskine karşı sıkı hazırlık
        Bayburt'ta orman yangınlarına müdahale ve koordinasyona yönelik eğitim düze...
        Bayburt'ta orman yangınlarına müdahale ve koordinasyona yönelik eğitim düze...
        Gökçedere Merkez Camii yenileniyor
        Gökçedere Merkez Camii yenileniyor
        Bayburt'ta Karayolları personeline afet farkındalık eğitimi verildi
        Bayburt'ta Karayolları personeline afet farkındalık eğitimi verildi
        Engelsiz Yaşam Merkezinde tadilat sonrası inceleme yapıldı
        Engelsiz Yaşam Merkezinde tadilat sonrası inceleme yapıldı
        Bayburt'ta asfalt sezonu Buğdaylı-Aydıncık-Dikmetaş güzergâhında başladı
        Bayburt'ta asfalt sezonu Buğdaylı-Aydıncık-Dikmetaş güzergâhında başladı