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        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Bayburt'ta kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Bayburt'ta kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Bayburt'ta kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 01:12 Güncelleme:
        Bayburt'ta kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Bayburt'ta kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Bayburt-Gümüşhane kara yolu Balkaynak köyü civarında seyreden H.O. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla karşı yönden gelen V.H. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle güzergahta kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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