Bayburt'ta mobil sosyal hizmet aracı vatandaşlara destek veriyor

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren mobil sosyal hizmet aracı, 20 gün boyunca kent merkezi, ilçe ve köylerde vatandaşlarla buluşarak sosyal hizmet desteğini doğrudan vatandaşlara ulaştırıyor.

Uzman personelin eşlik ettiği ziyaretlerde sosyal hizmet modelleri hakkında bilgilendirme yapılıyor, vatandaşlara yerinde rehberlik, başvuru ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor. İhtiyaç ve taleplerini görevli personele ileten vatandaşlara, yararlanabilecekleri hizmetler ve başvuru süreçleri hakkında destek veriliyor.

Mobil sosyal hizmet aracı, Gökçedere beldesinde de vatandaşlarla bir araya gelerek gün boyunca danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti verdi. Uygulamayla sosyal hizmetlerin ilçe ve köylerde yaşayan vatandaşlara da ulaştırılması sağlanıyor.