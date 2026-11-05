Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Bayburt'ta mobil sosyal hizmet aracı vatandaşlara destek veriyor

        Bayburt'ta mobil sosyal hizmet aracı vatandaşlara destek veriyor

        Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren mobil sosyal hizmet aracı, 20 gün boyunca kent merkezi, ilçe ve köylerde vatandaşlarla buluşarak sosyal hizmet desteğini doğrudan vatandaşlara ulaştırıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:41 Güncelleme:
        Bayburt'ta mobil sosyal hizmet aracı vatandaşlara destek veriyor

        Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren mobil sosyal hizmet aracı, 20 gün boyunca kent merkezi, ilçe ve köylerde vatandaşlarla buluşarak sosyal hizmet desteğini doğrudan vatandaşlara ulaştırıyor.

        Uzman personelin eşlik ettiği ziyaretlerde sosyal hizmet modelleri hakkında bilgilendirme yapılıyor, vatandaşlara yerinde rehberlik, başvuru ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor. İhtiyaç ve taleplerini görevli personele ileten vatandaşlara, yararlanabilecekleri hizmetler ve başvuru süreçleri hakkında destek veriliyor.

        Mobil sosyal hizmet aracı, Gökçedere beldesinde de vatandaşlarla bir araya gelerek gün boyunca danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti verdi. Uygulamayla sosyal hizmetlerin ilçe ve köylerde yaşayan vatandaşlara da ulaştırılması sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta organ bağışı farkındalık çalışmaları sürüyor
        Bayburt'ta organ bağışı farkındalık çalışmaları sürüyor
        Aydıntepe'de camilerde haftalık sohbet ve ders programı düzenleniyor
        Aydıntepe'de camilerde haftalık sohbet ve ders programı düzenleniyor
        Bayburt'ta üniversite öğrencilerine siber güvenlik eğitimi
        Bayburt'ta üniversite öğrencilerine siber güvenlik eğitimi
        Bayburt'ta gençler zararlı alışkanlıklara karşı çiftlikte buluştu
        Bayburt'ta gençler zararlı alışkanlıklara karşı çiftlikte buluştu
        Bayburt'tan Nevşehir'e kültür gezisi
        Bayburt'tan Nevşehir'e kültür gezisi
        Bayburt'ta DENEYAP öğrencilerinin velileri bilgilendirildi
        Bayburt'ta DENEYAP öğrencilerinin velileri bilgilendirildi