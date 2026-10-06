Bayburt'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Öte yandan, bazı köylerde sağanağın ardından dolu etkili oldu. Tarım arazileri, dolu nedeniyle kısa sürede beyaza büründü.

Kentte aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayaların yanı sıra sürücüler de trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

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