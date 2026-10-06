Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Bayburt'ta sağanak ve dolu etkili oldu

        Bayburt'ta sağanak ve dolu etkili oldu

        Bayburt'ta sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Bayburt'ta sağanak ve dolu etkili oldu

        Bayburt'ta sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayaların yanı sıra sürücüler de trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

        Belediye ekipleri, sağanağın etkili olduğu alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan, bazı köylerde sağanağın ardından dolu etkili oldu. Tarım arazileri, dolu nedeniyle kısa sürede beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Rekorlarla veda ediyor!
        Rekorlarla veda ediyor!
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Şofbene dokundu... Öldüren temas
        Şofbene dokundu... Öldüren temas
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
        Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
        Bayburt'ta çıkan yangında 5 ev zarar gördü
        Bayburt'ta çıkan yangında 5 ev zarar gördü
        Bayburt'ta kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
        Bayburt'ta kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
        Bayburt'ta sahte ilanla 29 kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüpheli tutuklan...
        Bayburt'ta sahte ilanla 29 kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüpheli tutuklan...
        Bayburt TSO'da Seyhan yeniden başkan seçildi
        Bayburt TSO'da Seyhan yeniden başkan seçildi
        Bayburt'taki göletlere 150 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Bayburt'taki göletlere 150 bin sazan yavrusu bırakıldı