Bayburt'ta sit alanlarında denetim yapıldı

Bayburt'un doğal ve kültürel değerleri açısından önem taşıyan Çımağıl Mağarası, halk arasında 'yılanlı köy' olarak bilinen Kırkpınar köyü ile Kurbanpınar köyündeki sit alanlarında denetim ve inceleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İmar Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, alanların mevcut durumu yerinde incelenerek gözlem ve tespitlerde bulunuldu. İncelemeler kapsamında söz konusu alanların korunmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

İldeki doğal ve kültürel değerlerin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve korumakullanma dengesinin gözetilmesi çerçevesinde denetim ve inceleme faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.