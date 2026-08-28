Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüpheli A.A'nın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 445 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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