Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüpheli A.A'nın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 445 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Trump kendini 'gelmiş geçmiş en iyi başkan' ilan etti
        Trump kendini 'gelmiş geçmiş en iyi başkan' ilan etti
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Öğrencilere "depozito" uyarısı
        Öğrencilere "depozito" uyarısı
        Oyun ve sinema arasındaki sınırlar
        Oyun ve sinema arasındaki sınırlar
        '007' olmak için altı aday
        '007' olmak için altı aday
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Aşıkların tatil keyfi
        Aşıkların tatil keyfi
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        'Ölüler evi'nde 8 bebek iskeleti bulundu
        'Ölüler evi'nde 8 bebek iskeleti bulundu
        Çinli devden yeni açık kaynak yapay zeka!
        Çinli devden yeni açık kaynak yapay zeka!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bayburt Group İnşaat'ın havalimanı şantiyesinde iş kazası: 23 yaşındaki işç...
        Bayburt Group İnşaat'ın havalimanı şantiyesinde iş kazası: 23 yaşındaki işç...
        Arpalı'da spor tesisleri yenileniyor
        Arpalı'da spor tesisleri yenileniyor
        Bayburtlu judocudan bronz madalya
        Bayburtlu judocudan bronz madalya
        BDH'de anne sütü konusunda bilgilendirme yapıldı
        BDH'de anne sütü konusunda bilgilendirme yapıldı
        Bayburt'ta taşınması tamamlanan okullar ziyaret edildi
        Bayburt'ta taşınması tamamlanan okullar ziyaret edildi
        Bayburt'ta okullarda yeni eğitim yılı hazırlıkları sürüyor
        Bayburt'ta okullarda yeni eğitim yılı hazırlıkları sürüyor