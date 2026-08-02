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        Bayburt'taki "Harman Şenliği"nde geleneksel tarım aletleriyle hasat yapıldı

        Bayburt'ta düzenlenen "Harman Şenliği"nde yöreye özgü geleneksel tarım aletleriyle hasat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 19:35 Güncelleme:
        Bayburt'taki "Harman Şenliği"nde geleneksel tarım aletleriyle hasat yapıldı

        Bayburt'ta düzenlenen "Harman Şenliği"nde yöreye özgü geleneksel tarım aletleriyle hasat gerçekleştirildi.

        Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi tarafından düzenlenen etkinlikte, kentin kültürü, sosyal yaşamı ve doğal güzellikleri ziyaretçilere tanıtıldı.

        Müze yakınındaki buğday tarlasında gerçekleştirilen şenlikte, yaklaşık 100 yıl önce kullanılan tarım aletleriyle türküler eşliğinde geleneksel yöntemlerle hasat yapıldı.

        Etkinliğe katılan ziyaretçiler, geçmişte kullanılan tarım araçlarını yakından görme ve dönemin hasat yöntemlerini deneyimleme fırsatı buldu.

        Müzeyi ziyaret ederek Kenan Yavuz'dan bilgi alan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da şenlik alanında tırpanla ot biçti, düven sürdü ve patos vurdu.

        Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, gazetecilere, Anadolu'nun güzelliklerini yansıtan çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Türkiye'nin farklı şehirlerinden çok sayıda ziyaretçiyi şenlik kapsamında ağırladıklarını belirten Yavuz, "Etkinliğimizin amacı geleceğe, köylerimize, toprağımıza sahip çıkma çağrısıdır. Gençlerimizin bu topraklarda kadim kültürümüzü yaşatma adına çağrımızdır." dedi.

        Yavuz, müzenin Anadolu'nun hafıza mekanlarından biri olduğunu ifade ederek, "Anadolu'nun geleneklerinin, güzelliklerinin tamamının yaşatıldığı gerçek bir müzedir. Kültür ve deneyim turizmine öncelik veriyoruz. Buraya gelen misafirler, buradaki eserleri sadece seyretmiyorlar, o eserlerin geçmişte nasıl kullanıldığını yaşayarak ve deneyimleyerek görme imkanına sahip oluyorlar." diye konuştu.

        Ziyaretçilerden Gönül Erdem Akan da etkinliklerin kendisini çocukluğuna götürdüğünü belirterek, duygusal anlar yaşadığını kaydetti.

        Kadir İşçan ise atalarının geçmişte yaşadığı deneyimleri görme fırsatı bulduğunu, ailesiyle güzel bir gün geçirdiğini dile getirdi.

        Şenlik, yöresel türkülerin seslendirildiği konserle devam etti.



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