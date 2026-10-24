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        Fasulye hasadında saha kontrolleri yapıldı

        Bayburt'ta devam eden fasulye hasadı kapsamında üretim alanlarında incelemelerde bulunuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, tarlada kurutulan fasulyelerin patozla danelerinden ayrılması işlemini yerinde takip etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 08:36 Güncelleme:
        Fasulye hasadında saha kontrolleri yapıldı

        Bayburt’ta devam eden fasulye hasadı kapsamında üretim alanlarında incelemelerde bulunuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, tarlada kurutulan fasulyelerin patozla danelerinden ayrılması işlemini yerinde takip etti.

        Saha çalışmalarında üretim alanlarının genel durumu ve hasat süreci denetlenirken rekoltenin iyi seviyede olduğu görüldü.

        Patoz işlemi sırasında dane kaybının önlenmesine yönelik yapılan kontrollerde, ürün kaybına yol açabilecek durumlar gözden geçirildi. Çalışmalarla hasat sırasında ürün kaybının azaltılması ve üreticilerin emeğinin korunması için tarlalardaki süreç yakından takip edildi.

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