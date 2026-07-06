Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde "Yeniden Galıf" projesi sanatseverlerle buluştu

        Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde "Yeniden Galıf" projesi sanatseverlerle buluştu

        Bayburt'un Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde, Sanatçı Yerleştirme Programı kapsamında hazırlanan "Yeniden Galıf" projesi, düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde "Yeniden Galıf" projesi sanatseverlerle buluştu

        Bayburt'un Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde, Sanatçı Yerleştirme Programı kapsamında hazırlanan "Yeniden Galıf" projesi, düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ile İyilik İçin Sanat Derneği işbirliğinde yürütülen program kapsamında sanatçı Aslı Tekin, bölgenin kültürel mirasını ve geleneksel yaşamını yakından inceleyerek, yörede taş veya kerpiçten yapılan küçük sığınakları ifade eden "galıf" kültürünü çağdaş sanat anlayışıyla yeniden yorumladı.

        Müzeden yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Dr. Feride Çelik'in üstlendiği projede sanatçı Aslı Tekin'in eseri, geçmişten günümüze taşınan kültürel hafızayı görünür kılarken, zamana direnen değerleri estetik bir bakış açısıyla ziyaretçilerle buluşturuyor.

        Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde geleneksel olarak düzenlenen Sanatçı Yerleştirme Programı, toprakla bağı giderek zayıflayan toplumsal yapıya karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

        "Eleğin Hafızası", "Göç Yolu" ve "Topraktan Kopuş" projelerinin ardından hayata geçirilen "Galıf" projesiyle, toprakla giderek zayıflayan bağın gelecekte doğurabileceği risklere dikkati çekilirken, ziyaretçilere geçmiş ile gelecek arasında düşünsel bir yolculuk sunuluyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen müzenin kurucusu Kenan Yavuz, Anadolu'nun farklı bölgelerinde değişik isimlerle anılan, Bayburt yöresinde ise "galıf" olarak bilinen yapıların, arazide çalışan insanların sağanak, dolu ve aşırı sıcaktan korunmak amacıyla taş veya kerpiçten yapılan küçük sığınaklar olduğunu belirtti.

        Yavuz, müzenin temel misyonunun Anadolu kültür mirasını yaşatmak ve unutulmaya yüz tutan değerleri bugüne ve geleceğe taşımak olduğuna işaret ederek, "Müzemizle, bozulan geleneksel mimari dokumuza, hız kesmeden devam eden köyden kente göç olgusuna, modernitenin küçümsediği ve hor gördüğü köy yaşamının güzelliklerine, azalan kırsal nüfus ile karşı karşıya kalınacak sorunlara dikkati çekmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!
        Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Venedik'ten ödül alacak
        Venedik'ten ödül alacak
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu

        Benzer Haberler

        Aydıntepe'de üreticiye 15 ithal angus düve teslim edildi
        Aydıntepe'de üreticiye 15 ithal angus düve teslim edildi
        Bayburt'ta cirit il eleme müsabakaları bugün başlıyor
        Bayburt'ta cirit il eleme müsabakaları bugün başlıyor
        30. Uluslararası Dede Korkut Şöleni yarın başlıyor
        30. Uluslararası Dede Korkut Şöleni yarın başlıyor
        Aydıntepe'nin 8 köyünde buzağı küpeleme ve aşılama çalışmaları tamamlandı
        Aydıntepe'nin 8 köyünde buzağı küpeleme ve aşılama çalışmaları tamamlandı
        "Yeniden Galıf" projesi sanatseverlerle buluştu
        "Yeniden Galıf" projesi sanatseverlerle buluştu
        DENEYAP öğrencileri projelerini sergiledi
        DENEYAP öğrencileri projelerini sergiledi