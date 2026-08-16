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        MHP Bayburt Merkez İlçe Başkanı Turan Çalışkan güven tazeledi

        MHP Bayburt Merkez İlçe Başkanlığına Turan Çalışkan yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 14:31 Güncelleme:
        MHP Bayburt Merkez İlçe Başkanı Turan Çalışkan güven tazeledi

        MHP Bayburt Merkez İlçe Başkanlığına Turan Çalışkan yeniden seçildi.

        Hacı Gıyasettin Şentürk Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen MHP Bayburt Merkez İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde tek listeyle seçime gidildi.

        Mevcut başkan Turan Çalışkan, 392 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden göreve getirildi.

        Delegelere teşekkür eden Çalışkan, hizmete devam edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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