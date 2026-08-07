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        Bingöl Belediyesi altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor

        Bingöl Belediyesi, 2026 yatırım programı kapsamında kent genelinde yeni imar alanları ile mevcut yerleşim bölgelerinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Bingöl Belediyesi altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor

        Bingöl Belediyesi, 2026 yatırım programı kapsamında kent genelinde yeni imar alanları ile mevcut yerleşim bölgelerinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, büyüyen yerleşim alanlarının altyapı ihtiyacının karşılanması ve mevcut hatların güçlendirilmesi amacıyla kentin farklı noktalarında çalışmalar yürütülüyor.

        Bingöl Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (BİSKİ) Müdürlüğünce Yeni Mahalle Mazrafaki bölgesi ile Kültür Mahallesi'nde farklı çaplarda borular kullanılarak yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda yağmur suyu ve kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriliyor.

        Bölgede ayrıca bir fosseptik ve buna bağlı altyapı imalatları yapılıyor.

        Aşağı Akpınar Yeni İmar Alanı'nda ise yaklaşık 4 kilometrelik içme suyu isale ve şebeke hattı döşeniyor.

        Yeni yerleşim alanlarının içme suyu altyapısının güçlendirilmesi ve artan su ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

        Yatırım programı kapsamında şehir merkezi ile Simani ve Yeşilyurt mahallelerinde vana odaları ve bağlantılı altyapı imalatları da devam ediyor.

        Çalışmalarla içme suyu sisteminin işletme güvenliğinin artırılması ve olası arızalara daha hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

        Altyapı çalışmalarının tamamlandığı güzergahlarda üstyapı düzenlemeleri de eş zamanlı yürütülüyor.

        Bu kapsamda yaklaşık 17 bin metrekare parke taşı onarımı yapılarak yollar yeniden kullanıma açılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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