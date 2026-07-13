Bingöl Valisi Çelik, geceyi göçerlerin kaldığı Şerafettin Yaylası'nda geçirdi

Bingöl Valisi Cahit Çelik, geceyi Solhan ile Karlıova ilçeleri arasında yer alan Şerafettin Yaylası'nda geçirdi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 2 bin 600 metre rakımdaki yaylayı ziyaret eden Çelik, geleneksel kıl çadırlarında üreticilerle bir araya gelerek, bölgedeki hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.



Koyun kırkıp, süt sağım işlemini takip eden Çelik, akşam saatlerinde göçerlerle yakılan ateş başında sohbet etti.



Geceyi çadırda geçirip sabah erken saatlerde de besicilerle kahvaltı yapan Çelik, sürülerin otlatılması ve küçükbaş hayvancılık faaliyetlerini yerinde inceledi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik, Şerafettin Dağları'nın Bingöl'ün küçükbaş hayvancılık açısından önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti.



Yaylada üreticilerle bir araya gelerek onların yaşamlarına ortak olmak istediklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:



"Güzel bir gün oldu. Gece de onlarla beraber kaldık. Gerçekten baktığımız zaman Bingölümüzün özellikle küçükbaş hayvancılık için potansiyeli var. Tabii bir ülke potansiyelini ancak o ülkede güvenlik ve asayiş varsa kullanabiliyor. Şükürler olsun bugün inanılmaz derecede huzur var. Allah'a şükürler olsun vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde gelip hayvancılık yapıyor, üretim yapıyor. Biz de onların bu yaşamına ortak olmak istedik, bizi de misafir ettiler. Gece de onlarla beraber kaldık. Güzel bir gece oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de sürekli üreticilerimizle beraber olacağız."



Bingöl Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu da yaylada yaklaşık 180 bin küçükbaş hayvanın bulunduğunu ifade etti.



Kaysadu, bölgenin küçükbaş hayvancılık için son derece elverişli olduğunu dile getirerek, şunları ifade etti:



"Küçükbaş olmazsa hiçbir şekilde bu dağları süsleyemeyiz. Yıllardır göçerlerimiz bu yaylaları kullanıyorlar. Maalesef yıllar önce bazı olaylardan dolayı bu yaylalar boşalmıştı. Daha sonra devletimiz kararlı bir şekilde her türlü olumsuzluğun üzerine giderek tekrar bu yaylaları hayvancılığa, üretime ve göçerlere kazandırdı."



- "Göçerler olarak ilk defa böyle bir şey gördük"



Bölgede uzun yıllardır göçerlik yapan Hüseyin Morkoyun da Vali Çelik'in yaylada kendileriyle birlikte vakit geçirmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.



Vali Çelik'in geceyi çadırda geçirdiğini, sabah da kendileriyle kahvaltı yaptığını anlatan Morkoyun, "Çok nazik, çok mütevazı bir Valimiz olduğu için mutluyuz, gurur duyuyoruz. Yani halk içerisinde biri. Buraya geldiği için çok memnunuz. Göçerler olarak ilk defa böyle bir şey gördük." dedi.

