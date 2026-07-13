Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Bingöl Valisi Çelik, geceyi göçerlerin kaldığı Şerafettin Yaylası'nda geçirdi

        Bingöl Valisi Çelik, geceyi göçerlerin kaldığı Şerafettin Yaylası'nda geçirdi

        Bingöl Valisi Cahit Çelik, geceyi Solhan ile Karlıova ilçeleri arasında yer alan Şerafettin Yaylası'nda geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Bingöl Valisi Çelik, geceyi göçerlerin kaldığı Şerafettin Yaylası'nda geçirdi

        Bingöl Valisi Cahit Çelik, geceyi Solhan ile Karlıova ilçeleri arasında yer alan Şerafettin Yaylası'nda geçirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 2 bin 600 metre rakımdaki yaylayı ziyaret eden Çelik, geleneksel kıl çadırlarında üreticilerle bir araya gelerek, bölgedeki hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Koyun kırkıp, süt sağım işlemini takip eden Çelik, akşam saatlerinde göçerlerle yakılan ateş başında sohbet etti.

        Geceyi çadırda geçirip sabah erken saatlerde de besicilerle kahvaltı yapan Çelik, sürülerin otlatılması ve küçükbaş hayvancılık faaliyetlerini yerinde inceledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik, Şerafettin Dağları'nın Bingöl'ün küçükbaş hayvancılık açısından önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

        Yaylada üreticilerle bir araya gelerek onların yaşamlarına ortak olmak istediklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Güzel bir gün oldu. Gece de onlarla beraber kaldık. Gerçekten baktığımız zaman Bingölümüzün özellikle küçükbaş hayvancılık için potansiyeli var. Tabii bir ülke potansiyelini ancak o ülkede güvenlik ve asayiş varsa kullanabiliyor. Şükürler olsun bugün inanılmaz derecede huzur var. Allah'a şükürler olsun vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde gelip hayvancılık yapıyor, üretim yapıyor. Biz de onların bu yaşamına ortak olmak istedik, bizi de misafir ettiler. Gece de onlarla beraber kaldık. Güzel bir gece oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de sürekli üreticilerimizle beraber olacağız."

        Bingöl Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu da yaylada yaklaşık 180 bin küçükbaş hayvanın bulunduğunu ifade etti.

        Kaysadu, bölgenin küçükbaş hayvancılık için son derece elverişli olduğunu dile getirerek, şunları ifade etti:

        "Küçükbaş olmazsa hiçbir şekilde bu dağları süsleyemeyiz. Yıllardır göçerlerimiz bu yaylaları kullanıyorlar. Maalesef yıllar önce bazı olaylardan dolayı bu yaylalar boşalmıştı. Daha sonra devletimiz kararlı bir şekilde her türlü olumsuzluğun üzerine giderek tekrar bu yaylaları hayvancılığa, üretime ve göçerlere kazandırdı."

        - "Göçerler olarak ilk defa böyle bir şey gördük"

        Bölgede uzun yıllardır göçerlik yapan Hüseyin Morkoyun da Vali Çelik'in yaylada kendileriyle birlikte vakit geçirmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Vali Çelik'in geceyi çadırda geçirdiğini, sabah da kendileriyle kahvaltı yaptığını anlatan Morkoyun, "Çok nazik, çok mütevazı bir Valimiz olduğu için mutluyuz, gurur duyuyoruz. Yani halk içerisinde biri. Buraya geldiği için çok memnunuz. Göçerler olarak ilk defa böyle bir şey gördük." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        2 kadının da kalbi durdu!
        2 kadının da kalbi durdu!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Ateşkes bilmecesi sonrası Avrupa'da jet yakıtı krizi kapıda
        Ateşkes bilmecesi sonrası Avrupa'da jet yakıtı krizi kapıda
        Sıcak hava dalgası ihracata yansıdı
        Sıcak hava dalgası ihracata yansıdı
        Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!
        Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Finalde ünlüler geçidi
        Finalde ünlüler geçidi
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Dört mevsim sabit sıcaklıkta
        Dört mevsim sabit sıcaklıkta

        Benzer Haberler

        Bingöl Valisi Çelik, yayladaki göçerleri ziyaret etti
        Bingöl Valisi Çelik, yayladaki göçerleri ziyaret etti
        Bir zamanlar güvenlik nedeniyle kullanılamayan yaylalar, bugün hayvancılığı...
        Bir zamanlar güvenlik nedeniyle kullanılamayan yaylalar, bugün hayvancılığı...
        Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı tutuklandı
        Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı tutuklandı
        Aşağı Kaleköy Barajı ve Hibrit Enerji Santrali'nde üretim 6 ayda rekora ula...
        Aşağı Kaleköy Barajı ve Hibrit Enerji Santrali'nde üretim 6 ayda rekora ula...
        15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİNİN 10. YILI - Bingöllü 15 Temmuz gazileri, o gün...
        15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİNİN 10. YILI - Bingöllü 15 Temmuz gazileri, o gün...
        Defalarca yuvadan düşen yavru leylek doğaya bırakıldı
        Defalarca yuvadan düşen yavru leylek doğaya bırakıldı