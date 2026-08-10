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        Bingöl'de AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne ilişkin açıklama

        AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, partisinin kuruluşunun 25'inci yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Bingöl'de AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne ilişkin açıklama

        AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, partisinin kuruluşunun 25'inci yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

        Seven, partisinin il başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 25 yıllık süreçte Türkiye'nin kalkınması, demokratikleşmesi ve güçlenmesi için çalıştığını söyledi.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kapsamlı bir değişim ve kalkınma sürecine girdiğini ifade eden Seven, "AK Parti, aziz milletimizin değişim iradesinin, demokrasi talebinin ve güçlü Türkiye idealinin adı oldu. Her defasında milletimize güvendik. Milletimizle omuz omuza verdik. Önümüze çıkarılan engeller karşısında geri adım atmadık, Türkiye'nin istikametinin değiştirilmesine müsaade etmedik." dedi.

        Seven, AK Parti'nin Türkiye'nin her alanında önemli yatırımlara imza attığını vurgulayarak, şunları kaydetti:


        "Çeyrek asırlık birikimimizi geçmişin hatırası olarak değil, geleceğin güçlü temeli olarak görüyoruz. Önümüzde şimdi daha büyük hedefler, daha büyük sorumluluklar ve Türkiye Yüzyılı idealimiz bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa edeceğiz."

        Türkiye'nin kendi teknolojisini üreten ve kendi kararlarını alabilen güçlü bir ülke konumuna geldiğini belirten Seven, "Bu yolculuk boyunca kapatma davalarından 27 Nisan e-muhtırasına, Gezi olaylarından 17-25 Aralık kumpasına, terör saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar demokrasimizi, milli iradeyi ve Türkiye'nin istiklalini hedef alan sayısız saldırıyla karşılaştık. Küresel ekonomik krizlerle, salgınlarla, savaşlarla ve asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat depremlerinin yol açtığı büyük yıkımla mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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