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        Bingöl'de çayda kaybolan kişi ölü bulundu

        Bingöl'ün Genç ilçesinde 14 Haziran'da çayda akıntıya kapılarak kaybolan 33 yaşındaki Vedat Karabulut'un cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Bingöl'de çayda kaybolan kişi ölü bulundu

        Bingöl'ün Genç ilçesinde 14 Haziran'da çayda akıntıya kapılarak kaybolan 33 yaşındaki Vedat Karabulut'un cansız bedeni bulundu.

        Piknik yapmak için arkadaşlarıyla Diyarbakır'dan Genç ilçesinin Sağgöze köyünün Kaymaz mezrası mevkisine gelen ve akşam saatlerinde karşıya geçmek amacıyla girdiği Sarım Çayı'nda akıntıya kapılan Karabulut'un cansız bedeni, kaybolduğu yerden 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

        14 Haziran'da arkadaşlarıyla piknik yapmak için Diyarbakır'dan Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyünün Kaymaz mezrası mevkisine gelen Vedat Karabulut, karşıya geçmek amacıyla girdiği Sarım Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolmuş, Karabulut'un bulunması için AFAD, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timleri, Elazığ ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirlikleri, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

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