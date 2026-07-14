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        Bingöl'de çıkan yangında 100 dekarlık tarım arazisi zarar gördü

        Bingöl'de çıkan yangın yaklaşık 100 dekarlık tarım arazisinde zarara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 19:31 Güncelleme:
        Bingöl'de çıkan yangında 100 dekarlık tarım arazisi zarar gördü

        Bingöl'de çıkan yangın yaklaşık 100 dekarlık tarım arazisinde zarara neden oldu.

        Büyüktekören ve Garip köyleri arasındaki arazide yangın çıktı.

        Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler çevredeki ekili arazilere sıçradı.

        İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bingöl ve Genç belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Genç Orman İşletme Şefliği ekipleri, 4 arazözle yangına müdahale etti.


        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangından etkilenen 130 dekarlık alandan yaklaşık 100 dekarlık alanın buğday ekili alan olduğu, henüz hasat edilmediği öğrenildi.

        Yangına müdahale eden 4 itfaiye eri dumandan etkilenerek Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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