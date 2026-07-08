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        Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, seyir halindeki bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 00:13 Güncelleme:
        Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, seyir halindeki bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.

        Bingöl-Muş Bulvarı'nın İl Özel İdaresi mevkisinde bulunan trafik ışıklarında, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anı seyir halindeki bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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