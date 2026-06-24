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        Bingöl'de iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de bir iş yerinde şarjda bulunan cep telefonunu çaldığı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 18:53 Güncelleme:
        Bingöl'de iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de bir iş yerinde şarjda bulunan cep telefonunu çaldığı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki bir iş yerinden cep telefonu çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı yapan şüphelinin kimliğini belirledi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin şarjda bulunan cep telefonunu alarak iş yerinden uzaklaşması yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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