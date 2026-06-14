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        Bingöl'de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Bingöl'de, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Bingöl'de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Bingöl'de, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törende konuşan Vali Cahit Çelik, jandarmanın güvenin ve huzurun sigortası olduğunu söyledi.

        Bingöl'ün coğrafi yapısı gereği Jandarma Teşkilatının özverili çalışmalarına en çok ihtiyaç duyan illerden biri olduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

        "İl Jandarma Komutanlığımız ve bağlı birliklerimiz terörle mücadelede, uyuşturucuyla mücadelede, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede, trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasında büyük başarılara imza atmaktadır. Özellikle kırsal kesimde vatandaşlarımızla kurduğumuz samimi ilişki devletimizin şefkatli yüzünü ve merhametini göstermektedir. 187 yıllık şerefli mazisi ile Jandarma Teşkilatımız disiplinli yapısı, milletine olan bağlılığı ve üstün vazife anlayışıyla her zaman gurur kaynağımız olmuştur. Bu anlamlı günde görevini büyük bir fedakarlıkla ifa eden tüm Jandarma Teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum."

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük de Jandarma Teşkilatının kuruluşundan bugüne kadar milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Jandarma Teşkilatı personeli olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Yüce Türk milletinin sonsuz güvenine mahzar olmayı başarmış olan Jandarma Teşkilatı kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında, gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir."

        Konuşmaların ardından programda, rehine kurtarma tatbikatı yapıldı, uyuşturucu arama köpeği "Meke" de eğitmeni Uzman Çavuş Erdem Karakışla'nın komutlarıyla çeşitli gösteriler yaptı.

        Jandarma komandoları törendeki gösterilerin ardından açtıkları Türk bayrağını Vali Çelik'e takdim etti. Çelik de komandolardan aldığı Türk bayrağını öperek alnına koydu.

        Törenin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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