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        Bingöl'de orman yangını kontrol altına alındı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2026 - 23:59 Güncelleme:
        Bingöl'de orman yangını kontrol altına alındı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bingöl Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeniyazı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangına 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 35 personelle müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı.

        Bölgede çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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