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        Bingöl'de ormanlık alanda kaybolan kişi bulundu

        Bingöl'ün Genç ilçesinde palamut toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 19:37 Güncelleme:
        Bingöl'de ormanlık alanda kaybolan kişi bulundu

        Bingöl'ün Genç ilçesinde palamut toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi bulundu.

        Servi köyünde palamut toplamak amacıyla ormanlık alana giden Hüseyin Karaköse'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yürüttüğü arama çalışması sonucu Karaköse, ormanlık alanda bulundu.

        Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Karaköse, tedbir amacıyla sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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