Bingöl'de ormanlık alanda kaybolan kişi bulundu
Bingöl'ün Genç ilçesinde palamut toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi bulundu.
Bingöl'ün Genç ilçesinde palamut toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi bulundu.
Servi köyünde palamut toplamak amacıyla ormanlık alana giden Hüseyin Karaköse'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yürüttüğü arama çalışması sonucu Karaköse, ormanlık alanda bulundu.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Karaköse, tedbir amacıyla sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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