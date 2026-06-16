Bingöl'de restoranın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'de bir restoranın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Bingöl Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Saray Mahallesi'nde bulunan bir restoranın çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2 araç ve 7 personelle yangına müdahale etti.



Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülerek çevredeki yapılara sıçraması önlendi.

