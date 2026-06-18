Bingöl'de şehit güvenlik korucusu Saim Tan'ın adı kütüphanede yaşatılacak

Anadolu Şehit Aileleri, Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) tarafından Bingöl'ün Genç ilçesinde şehit güvenlik korucusu Saim Tan adına yaptırılan kütüphane hizmete açıldı.



Genç ilçesinde Mevlana Ortaokulu bünyesinde oluşturulan "Şehit Güvenlik Korucusu Saim Tan Kütüphanesi"nin açılışı amacıyla tören düzenlendi.



AŞAV Bingöl Şube Başkanı Naim Tan, yaptığı açıklamada, şehit Tan'ın adını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kütüphaneyi öğrencilerin hizmetine sunduklarını belirtti.



Kütüphanenin öğrencilerin bilgiye erişimine katkı sağlayacağını, okuma alışkanlıklarının gelişmesine destek olacağını ifade eden Tan, eserin eğitim hayatına önemli bir değer katacağını kaydetti.



Kütüphanenin aynı zamanda vatan sevgisi, fedakarlık ve kahramanlık gibi milli ve manevi değerlerin genç nesillere aktarılmasına katkı sunacağını dile getiren Tan, projeye destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.



Tan, vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını, gazilere ise sağlık ve afiyet dilediklerini ifade etti.



Açılışa, Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar, Bingöl 49. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Mehmet Böberci, AŞAV Genel Başkanı Ziya Sözen, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

