Bingöl'de silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Taşlıçay köyünde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silah, taş ve sopalar kullanıldı.
Kavgada, 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Silahla yaralanan ve sağlık durumu ağır olan T.Ç. ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.