Bingöl'de silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.



Taşlıçay köyünde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silah, taş ve sopalar kullanıldı.



Kavgada, 9 kişi yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Silahla yaralanan ve sağlık durumu ağır olan T.Ç. ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

