Bingöl'de sincabın insanlardan korkmadan bahçede dolaştığı anlar görüntülendi
Bingöl'de bir evin bahçesinde görüntülenen sincap, insanlardan korkmadan rahatça dolaşmasıyla dikkat çekti.
Bingöl'de bir evin bahçesinde görüntülenen sincap, insanlardan korkmadan rahatça dolaşmasıyla dikkat çekti.
Bingöl'de bir evin bahçesine gelen sincap, insanların bulunduğu ortamda da dolaşmaya devam etti. İnsanlardan kaçmadan bahçede hareket eden sincap, yiyecek ararken ve çevresini gözlemlerken görüntülendi. Doğal yaşamın yerleşim alanlarına yakın bölgelerde de varlığını sürdürdüğünü gösteren sincap, bahçenin dikkat çeken misafiri oldu. Sincabın insanlara karşı sergilediği sakin tavırlar, görenlerin ilgisini çekti.
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