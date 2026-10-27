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        Bingöl'de sincabın insanlardan korkmadan bahçede dolaştığı anlar görüntülendi

        Bingöl'de bir evin bahçesinde görüntülenen sincap, insanlardan korkmadan rahatça dolaşmasıyla dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Bingöl'de sincabın insanlardan korkmadan bahçede dolaştığı anlar görüntülendi

        Bingöl'de bir evin bahçesinde görüntülenen sincap, insanlardan korkmadan rahatça dolaşmasıyla dikkat çekti.

        Bingöl'de bir evin bahçesine gelen sincap, insanların bulunduğu ortamda da dolaşmaya devam etti. İnsanlardan kaçmadan bahçede hareket eden sincap, yiyecek ararken ve çevresini gözlemlerken görüntülendi. Doğal yaşamın yerleşim alanlarına yakın bölgelerde de varlığını sürdürdüğünü gösteren sincap, bahçenin dikkat çeken misafiri oldu. Sincabın insanlara karşı sergilediği sakin tavırlar, görenlerin ilgisini çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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