Bingöl'de trafik kazası:2'si ağır 4 yaralı

Kaza, Kervansaray mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AE 046 LW yabancı plakalı araç, seyir halindeyken özel bir sürücü kursuna ait araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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