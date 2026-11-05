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        Bingöl'de trafik kazası:2'si ağır 4 yaralı

        Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 17:59 Güncelleme:
        Bingöl'de trafik kazası:2'si ağır 4 yaralı

        Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaza, Kervansaray mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AE 046 LW yabancı plakalı araç, seyir halindeyken özel bir sürücü kursuna ait araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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