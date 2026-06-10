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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 17:57 Güncelleme:
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 5,81 gram esrar ile 15 sentetik ecza ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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