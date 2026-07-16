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        Bingöl'de yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler yasaklandı

        Bingöl'de yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Bingöl'de yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler yasaklandı

        Bingöl'de yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele doğrultusunda alınan karara yer verildi.

        Açıklamada, "Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Bingöl il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 15 Temmuz-1 Ekim 2026 tarihlerinde yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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