Bingöl'de yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Bingöl'de yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele doğrultusunda alınan karara yer verildi. Açıklamada, "Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Bingöl il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 15 Temmuz-1 Ekim 2026 tarihlerinde yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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