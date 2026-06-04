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        BİNTSO Başkanı Çintay "Nefes Kredisi"ni değerlendirdi

        Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, yeniden başlayacak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 12:43 Güncelleme:
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        BİNTSO Başkanı Çintay "Nefes Kredisi"ni değerlendirdi

        Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, yeniden başlayacak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


        Çintay, yaptığı yazılı açıklamada, KOBİ'lerin finansmana erişiminin son dönemde iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu ifade etti.

        Yeni kredi paketinin işletmelere önemli bir finansman desteği sağlayacağını vurgulayan Çintay, şunları kaydetti:

        "Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda finansmana erişim konusunda yaşanan sorunları ilgili platformlarda sürekli dile getiriyor ve çözüm süreçlerini yakından takip ediyoruz. TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalarımızın iş birliğiyle yeniden hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi, KOBİ'lerimizin finansman ihtiyacına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır."

        Krediye başvuruların 8 Haziran'da başlayacağını dile getiren Çintay, TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi işletmelerin krediye başvurabileceğini bildirdi.

        Firma başına azami 3 milyon lira kredi kullanılabileceğini, programın toplam büyüklüğünün ise 100 milyar lira olarak planlandığını söyleyen Çintay, "İşletmelerimizin üretimlerini sürdürmeleri, istihdamlarını korumaları ve ekonomik faaliyetlerini güçlendirmeleri açısından bu destek büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.


        Oda olarak üyelerin taleplerini ilgili kurumlara iletmeye ve çözüm süreçlerinin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirten Çintay, finansmana erişimi kolaylaştıracak her adımın üretim, yatırım ve istihdama katkı sağlayacağına işaret etti.

        Çintay, kredi programının hayata geçirilmesine katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e teşekkür etti.

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