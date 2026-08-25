Karlıova Kaymakamı Bıçak, köylerde yürütülen çalışmaları inceledi

Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Kümbet ile Mollaşakir köylerinde yapımı biten ve devam eden çalışmaları inceledi.

Kaymakamlık tarafından köylerde yürütülen yol, su, altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Kaymakam Bıçak, bu kapsamda Kümbet köyünde yapımı biten ve Mollaşakir köyünde ise yapımı devam eden kilitli parke çalışmalarını yerinde inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Bıçak, çalışmalarda yer alan ekiplere teşekkür etti.

Bıçak, çalışmaların köylerde süreceğini kaydetti.