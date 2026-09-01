Karlıova'da köylerde parke çalışması

Karlıova ilçesinin Karabalçık köyünde parke döşeme çalışması sürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlıkça köylerde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Karabalçık'ta başlatılan köy içi yollarda kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla köyde ulaşım ve yaşam alanları daha düzenli ve kullanışlı hale gelecek.

Köylerde yürütülen çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.