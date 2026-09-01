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        Karlıova'da köylerde parke çalışması

        Karlıova ilçesinin Karabalçık köyünde parke döşeme çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 09:28 Güncelleme:
        Karlıova'da köylerde parke çalışması

        Karlıova ilçesinin Karabalçık köyünde parke döşeme çalışması sürüyor.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlıkça köylerde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda Karabalçık'ta başlatılan köy içi yollarda kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

        Çalışmaların tamamlanmasıyla köyde ulaşım ve yaşam alanları daha düzenli ve kullanışlı hale gelecek.

        Köylerde yürütülen çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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