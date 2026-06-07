Ahlat'a gelen gazeteciler tarihi yerleri gezdi

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez’in davetiyle ilçeye gelen 15 kişilik gazeteci heyeti, ilçenin tarihi mekanları ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.



Davet üzerine ilçeye gelen gazeteciler, Bahri Ahlat Su Sporları Merkezi, Selçuklu Meydan Mezarlığı, Emir Bayındır Kümbeti, Ahlat Sahil Kalesi içinde bulunan Kadı Mahmut ve İskender Paşa Camilerini ziyaret etti.



Ahlat Kadın Kooperatifi'nde yöresel lezzetleri tadan gazeteciler daha sonra Bahri Ahlat Su Sporları Merkezi'ne geçerek Van Gölü üzerinde tekne turuna katıldı.



Heyetteki gazeteciler, Belediye Başkanı Gülmez'den ilçede yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Ahlat'a ilk kez geldiğini ifade eden İletişim Platformu Derneği Başkanı Yusuf Ziya Çataklı, "Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yapılan çalışmaları ve mezar taşlarını yerinde gördük. Van Gölü'nün bölgeye nasıl güzellik kattığını gördük ve çok memnun kaldık. Ahlat'ın bu güzelliklerini herkesin görmesini tavsiye ederim." diye konuştu.



Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek ise şöyle konuştu:



"Selçuklu Mezarlığı ve kümbetlerden çok etkilendim. Ahlat adeta üstü açık bir müze. Hem coğrafyası hem de tarihi birikimiyle muazzam bir yer. Mutlaka herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Selçuklu Mezarlığı medeniyetimizin bu topraklara vurduğu birer tapu senedi ve mühür olması dolaysısıyla çok kıymetli. Gelecek nesillere aktarılmasını arzu ederim."



Fokus+ muhabiri Furkan Erten ise tarihi ve doğal güzellikleriyle buranın oldukça güzel olduğunu ve ilk kez geldiğini söyledi.



