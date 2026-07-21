Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Kandemir'e hayırlı olsun ziyareti

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Fazıl Kandemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Tanğlay ve Elmastaş, Kandemir'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kandemir ise iyi dileklerinden dolayı Tanğlay ve Elmastaş'a teşekkür etti.



Ziyarette kamu kurumları arasındaki iş birliği ele alındı.

